Ermenistan'da krizin çözümü için görüşmeler yoğunlaştı

Muhalefetin hükümeti günlerce protesto ettiği Ermenistan’da hükümet temsilcileri Rusya’yı ziyaret ederek görüşmeler yaptı. Başbakan yardımcısı Armen Gevorkyan’ın bürosundan yapılan açıklamada başbakan yardımcısının Moskova’da temaslarda bulunduğu belirtildi. Rus Interfax ajansı konuyla ilgili haberinde Gevorkyan’a Dışişleri Bakanı Eduard Nalbantyan’ın da eşlik ettiğini duyurdu.

İktidardan siyasetçilerin Moskova’daki temasları sürerken, Erivan’da vatandaşlar protesto yürüyüşü düzenledi. Göstericiler Başbakan Sarkisyan’ın istifasının ardından barışçıl bir iktidar değişikliği talep etti.

Muhalefet lideri Nikol Paşinyan dün Rusya’nın Erivan’daki Büyükelçiliği’nde Rus yetkililerle görüştü. Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, Rusya’nın gösteriler düzenleyen muhalefete, şu an iktidarda olan siyasetçiler ve ülkedeki diğer siyasi güçlerle yapıcı bir diyalog kurması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan’la durum değerlendirmesi yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşme sonrasında her iki liderin Ermenistan’daki bütün siyasi güçlerden sorumluluk taşıdıklarını göstermelerini istediği kaydedildi.

Parlamento yeni başbakanı 1 Mayıs’ta seçiyor

Ermenistan’da hükümeti protesto eylemlerinden ve Başbakan Serj Sarkisyan’ın istifasının ardından parlamento yeni başbakanı önümüzdeki hafta seçecek. Parlamento Başkanı Ara Babloyan başkent Erivan’da yaptığı açıklamada, parlamentonun önümüzdeki hafta salı günü yeni başbakanı seçeceğini duyurdu.

İki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra görev süresi dolan ve parlamentoda başbakanlığa seçilen Serj Sarkisyan’ı protesto eden muhalefet liderleri Nikol Paşinyan’ı bu göreve getirmeyi istiyor. Ancak Sarkisyan’ın partisi mecliste çoğunluğa sahip. Paşinyan göreve gelmesi halinde şu anki bakanların görevlerinde kalacağını duyurdu.

Devlet başkanlığı sona erdikten bir hafta sonra başbakanlığa geçen Serj Sarkisyan günlerdir devam eden protesto gösterilerinin oluşturduğu baskı üzerine görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ermenistan'da protesto gösterileri iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra görev süresi dolan Serj Sarkisyan'ın parlamentodaki oylamada başbakan seçilmesine tepki üzerine başlamıştı. Ermenistan Anayasası istifadan en geç yedi gün sonra yeni başbakanın seçilmesini öngörüyor.

rtr, AFP, dpa / HT/BÖ

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