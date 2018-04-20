Ermenistan'da 'Kadife Devrim' protestoları devam ediyor; başkentte 120 kişi gözaltına alındı

Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesine karşı cuma gününden bu yana düzenlenen ve muhalif milletvekili Nikol Paşinyan'ın 'kadife devrim' olarak adlandırdığı gösteriler devam ederken, dünden bu yana en az 120 protestocu gözaltına alındı.

Rus TASS haber ajansına dayandırdığı habere göre, başkent Erivan'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestoculardan 16'sı gözaltına alındı. Polis yetkilileri, Gyulbenkyan Caddesi'nde göstericilerin trafikte aksamalara neden olduğunu belirtti. Erivan'da dünden bu yana en az 120 göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

13 Nisan’dan itibaren Ermenistan başkenti Yerevan’da “Sivil Sözleşme” Partisi Başkanı, muhalif milletvekili Nikol Paşinyan’ın başlattığı “Benim adımım” girişimi Yerevan’da kitlesel gösteriler düzenliyor. Yerevan'ın ana sokaklarında yürüyüşler düzenleyen, önemli caddeleri ve kavşakları kapatan, devlet makamları önünde protestolar yapan göstericiler ve polis arasında bazen ardebeler çıkıyor. Polis, 19 Nisan saat 13:30 istibariyle 100 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.



Polis gün önce de bir açıklama yayınlayarak 13 Nisan’dan beri başlayan protesoların yasa dışı olduğunu duydurarak protestoları durdurulmasını talep etmişti.

Açıklamada “Ermenistan polisi bugüne kadar protestoculara hoşgörülü davranarak yapıtığı sayısız açıklama ile yasa dışı faaliyelerini önlemeye çalıştı. Bu gösteriler, kişilere şiddet kullanılarak, mülklere zarar verilerek vatandaşların hayatı ve sağlığını, kamu güvenliğini tehlikeye atan kitlesel karışıklığa yol açıyor” ifadelerine yer verilmişti.

Protesto liderlerinin yasa dışı eylemlerin sona erdirmelerini talep eden Polis, talebin yerine getirilmemesi takdirde gösteriye orantılı tedbirler ele alıp müdahale edeceğini açıkladı.

Muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, göstericilere hükümet binalarını kuşatmayı sürdürme çağrısında bulunmuştu.

Pazartesi polisle göstericiler arasındaki çatışmada 6'sı emniyet görevlisi 46 kişi yaralanmıştı.

Sarkisyan'ın önceden başbakanlık için uğraşmayacağını açıkladığını ifade eden Paşinyan ve diğer muhalifler, Sarkisyan'ı sözünü tutmamakla suçluyor.

Ne olmuştu?

Ermenistan'da 2008'den bu yana cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti. Yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına ise geçen ay Armen Sarkisyan seçilmiş ve geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ermenistan'da 2015 yılında Sarkisyan'ın desteğiyle kabul edilen anayasal referanduma göre yürütme yetkisi devlet başkanından başbakana devredilmişti.

Muhalifler, bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor.