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Dünya

ERMENİSTAN'DA HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİ ERİVAN (A.A)

01 Mart 2011 20:35

-ERMENİSTAN'DA HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİ ERİVAN (A.A) - 01.03.2011 - Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılan hükümet karşıtı gösteride, 10 binden fazla muhalefet yandaşı hükümetin istifasını ve genel seçimlerin yapılmasını istedi. Ermenistan'da 1 Mart 2008'de, Serj Sarkisyan'ın Levon Ter-Petrosyan'ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiye uğratmasından 11 gün sonra  düzenlenen ve 2'si polis 10 kişinin öldüğü gösterilerin yıldönümünde yapılan mitingde, muhalefet liderlerinden Ter Petrosyan "Yetkililerle tek bir konuda diyaloğa hazırız, bu da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin acilen yapılması" dedi. Üç yıl önceki olaylar sırasında olağanüstü hal ilan edilmiş, Ermeni yetkililer muhalifleri iktidarı ele geçirmeye çalışmakla suçlamış ve orduyu düzeni tesis etmeye çağırmıştı.

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