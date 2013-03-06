Ermenistan'da cumhurbaşkanı adayı tutuklandı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, saldırıyı yapan kişilerle bağlantısı tespit edildiği için Vardan Sedrakyan, iki ay ceza aldı.

Sedrakyan'ın suçlamaları kabul etmediği ve ifade vermeyi reddettiği bildirildi.

18 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Milli İrade Birliği Başkanı Paruyr Hayrikyan, 31 Ocak'ta Erivan'da silahlı saldırıya uğrayan ameliyata alınmış ve kurtarılmıştı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili Khachatur Pogosyan (47) ve Samvel Arutunyan (41) isimli iki zanlıyı gözaltında almış, zanlıların suçlarını itiraf ettikleri belirtilmişti.