T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ermenistan'da cumhurbaşkanı adayı tutuklandı

Ermenistan'ın cumhurbaşkanı adaylarından Paruyr Hayrikyan'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan bir diğer aday olan Sedrakyan tutuklandı

06 Mart 2013 12:44

Ermenistan Ulusal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, saldırıyı yapan kişilerle bağlantısı tespit edildiği için Vardan Sedrakyan, iki ay ceza aldı.

Sedrakyan'ın suçlamaları kabul etmediği ve ifade vermeyi reddettiği bildirildi.

18 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Milli İrade Birliği Başkanı Paruyr Hayrikyan, 31 Ocak'ta Erivan'da silahlı saldırıya uğrayan ameliyata alınmış ve kurtarılmıştı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili Khachatur Pogosyan (47) ve Samvel Arutunyan (41) isimli iki zanlıyı gözaltında almış, zanlıların suçlarını itiraf ettikleri belirtilmişti.

Zanlılardan birinin, aday Vardan Sedrakyan'la ilişkisi tespit edilmiş, Sedrakyan'ın villası için işçi olarak çalıştığı iddia edilmişti.

 

ETİKETLER

sedrakyanErmenistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24