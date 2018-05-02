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Ermenistan'da başkente girişler durdu, havaalanı yolu kapatıldı!

Paşinyan, oylamanın ardından, iktidar partisini halka savaş açmakla suçlamış ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı

02 Mayıs 2018 11:46

Hükümet karşıtı protestolarla gündeme gelen Ermenistan'da, parlamentoda yapılan başbakanlık oylaması sonrasında bu sabah protestocular başkente girişleri ve havaalanı yolunu kapadı.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, sabah saatlerinde başkente girişler protestocular tarafından kapatıldı. Muhaliflerin havaalanına giden yolu da kapattığı belirtildi.

Sarkisyan'ın istifası sonrasında dün Ermenistan parlamentosunda başbakanlık oylaması yapılmıştı. Oylamaya sokak protestolarına liderlik eden Nikol Paşinyan tek aday olarak girmiş ancak ihtiyacı olan 53 oy alamayarak 45 oyda kalmıştı.

TIKLAYIN - Başbakan seçilemeyen Paşinyan'dan genel grev çağrısı

Paşinyan oylamanın ardından, iktidar partisini halka savaş açmakla suçlamış ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Paşinyan, parlamentodaki başbakanlık oylaması sonrasında yaptığı konuşmada, "Yarın bütün Ermenistan’da genel grev ilan ediyorum. Yarın 08.15’ten itibaren ne kapatabilirsek, bütün Ermenistan caddelerini, metroları, havaalanı yollarını kapatıyoruz. Başbakan adayı olarak bütün devlet görevlilerine sesleniyorum, grev ilan ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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