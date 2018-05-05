Ermenistan'da başbakanlık için ikinci oylama 8 Mayıs'ta yapılacak. 1 Mayıs'taki oylamada yeterli oyu alamayan protestoların lideri Paşinyan Cumhuriyetçi Parti'den gelen olumlu mesajlara rağmen temkinli duruşunu koruyor.

Agos'ta yer alan habere göre, 'Benim adımım' hareketi lideri Nikol Paşinyan, Fecebook hesabından bir açıklama yaptı. Paşinyan yurttaşlara seslenerek temkinli olmaları ve her an mücadeleye tekrar hazır olmaları çağrısında bulundu. Paşinyan siyasal açıklamalara bakılırsa 8 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur başbakanlık oylamasındaki tutumların belli olduğunu, ancak fiili durumun henüz tescil olmadığını ifade etti. Paşinyan şunları söyledi:

ʺHer an size sokağa çıkma ve tekrar sokakları kapatma çağrısında bulunmamız ihtimal dışı değildir. Hiç kimse bu yolsuz sistemin kolay kolay teslim olacağına dair yanılsamaya sahip olmasın. Temkinli duruşumuzu korumalıyız. Dikkatli olmalıyız."

Ülkede günler süren gösteriler sonucu Serj Sarkisyan'ın istifa etmesi üzerine Ermenistan Parlamentosu'nda 1 Mayıs'ta Başbakan seçimi için özel oturum düzenlenmişti. Yelq hareketi vekili Paşinyan, Tsarukyan İttifakı ile Taşnaksutyun Partisi'nin desteğini almasına rağmen Serj Sarkisyan'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini alamayınca Başbakan seçilememişti. Anayasa'ya göre ilk seçimden 7 gün sonra yani 8 Mayıs'ta bir seçim daha yapılacak. Eğer bu seçimde de Başbakan seçilemezse ülke erken seçime gidecek.

1 Mayıs sonrasında Paşinyan parlamentodaki vekillerin 1/3'ünün desteği ile yeniden aday oldu. 1 Mayıs'taki oylama sonrasında Cumhuriyetçi Parti'den de yeni oylama için Paşinyan'a, daha doğrusu 1/3 vekilin desteğine sahip adaya destek mesajlar geldi. Cumhuriyetçi Parti'den Eduard Şarmazanov

"Ermenistan Cumhuriyetçi Parti başbakanlık seçimine destek olacak, ancak ne ölçüde destek olur, nasıl destek olur, bu hayati değil. Hayati olan 53 oyun temini ve milletvekillerinin 1/3’ünün güvenine sahip şahsiyetin başbakan olmasıdır." diye konuştu.



Şarmazanov ʺMilletvekili sayısının 1/3’ünün imzasına sahip başbakan adayına destek olacağız, Ermenistan’ın siyasal krize sahip olmasına izin verilemez, 8 Mayıs’ta başbakana sahip olacağızʺ diye devam etti.

Cumhuriyetçi Parti genel başkan yardımcısı Armen Aşotyan da "Cumhuriyetçi Parti kendini muhalefet olarak görüyor. Biz o hükümette yer almayızʺ diye konuştu. Aşotyan ʺBizim herhangi bir adayı seçmemiz için iki kıstasımız vardı. İlki: Gerekli imzaların bulunması. İkincisi: Sokaklardaki durumun sakinleşmesi. Nikol Paşinyan, bu kıstasları karşılamaktadırʺ dedi.