Ermenistan'da bankada ateş açıldı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir bankaya kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Sputnik'e konuşan Ermenistan polisinin basın dairesinden Edgar Janoyan saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Daha önce Ermenistan polisinin Kamu İlişkileri ve Bilgi Dairesi Başkanı Aşot Agaronyan Sputnik'e yaptığı açıklamada bankada polislere ateş açıldığını ve bir polisin yaralandığını söylemişti.

Polisin saldırganı etkisiz hale getirip yakaladığını belirten Janoyan, ölen kişinin polis olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Bu arada bankadaki olay, Ermenistan'da nisandan beri yaşanan siyasal gerilimin devam ettiği bir döneme denk geldi.

Eylemler eski devlet başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevine gelmesine karşı başlamıştı. Protestoların ardından Sarkisyan istifa etmişti.

İktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin destek vermesi halinde, protestolara liderlik eden ve Yelq partisinin adayı Nikol Paşinyan ülkenin yeni başbakanı olacak.

Parlamentoda başbakanın belirlenmesi için düzenlenecek oylama için 8 Mayıs tarihi verilmişti.