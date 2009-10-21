Ermenistan'da 'Azeri casus' operasyonu





Ermenistan Azerbaycan lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle bir emekli subayı tutukladı.



Ermenistan'da, Azerbaycan lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle bir emekli subayın tutuklandığı bildirildi.



Merkezi Erivan'da bulunan Mediamax ajansının haberine göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Gevorg Ayrapetyan isimli Ermenistan vatandaşının Azerbaycan istihbaratıyla işbirliği içinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, bu emekli subay ile birlikte bir yabancı ülke vatandaşının daha tutuklandığı kaydedildi, ancak ayrıntı verilmedi. Bu kişinin Azeri istihbaratı ile Ayrapetyan arasında bağlantı kurduğu açıklamada kaydedildi.



Ayrapetyan'ın yarbay rütbesi taşırken 2007 yılında emekliye ayrıldığı belirtildi.

