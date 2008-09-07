Ermenistan'da akreditasyon problemi



2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan maç öncesinde Türk basın mensupları akreditasyon sorunu yaşadı.



19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. Grup'ta oynanan Ermenistan-Türkiye maçı öncesinde Türk basın mensupları adeta akreditasyon çilesi çekti.



Ermenistan'ın başkenti Erivan'a, A Milli Takım kafilesiyle birlikte dün gelen Türk spor yazarları, Futbol Federasyonu tarafından kendilerine verilen maç giriş kartlarına rağmen Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından ikinci bir medya akreditasyonu yaptırmak zorunda olduklarını öğrendiler.



Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, özellikle Türk spor basınına Futbol Federasyonu akreditasyonlarının yeterli olmadığını bildirdi.



Erken saatlerde Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na gelen Türk spor basını mensupları, ikinci bir medya akreditasyonu almak için yaklaşık 5 saat girişimde bulundular.



Yaşanan karışıklık dolayısıyla uzun süre bakanlıkta beklemek zorunda kalan gazetecilerden bazıları, ikinci akreditasyonlarını alırken, elde edemeyenlerin yardımına ise federasyon yetkilileri ile birlikte bakanlığa gelen FIFA delegesi yetişti.



Futbol Federasyonu tarafından FIFA'ya gönderilen akreditasyon listesini Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na sunarak uyaran FIFA yetkilisi, sorunun çözülmesini sağladı.

