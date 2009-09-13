Ermenistan'da açılıma karşı açlık grevi

Taşnak Partisi diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik protokolleri protesto amacıyla Erivan’da açlık grevi yapacaklarını açıkladı.
Ermenistan yönetimine ‘önkoşullu protokollere
hayır’ çağrısında bulunan ‘Taşnak’ yetkililer, grevin 15 Eylül Salı
günü, Erivan’nın merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda Parlamento ve
Bakanlar Kurulu önünde yapılacağını açıkladı.
Eylem
öncesi basına yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor:
‘Ermenilerin çıkarları büyük tehlke altında. Şu an yönetim toplumu güya
önkoşul içermeyen iki belgenin paraflandığına ikna etmeye çaışıyor.
Oysa gerçek vahimdir. Protokoller kabul edilirse sınır tanınacak.
Dolayisiyla Kars anlaşmasının geçerliliği de kabul edilecek. Bu da
yetmeyecek gibi hükumetlerarası komisyon kapsamında soykırımı
sorgulamaya açacağız. Tüm bunlara boyun eğen bir iktidar Dağlık Karabağ
sorununda da tavizler içeren bir belgeyeye imza ata bilir’.
‘Bizler
Türkiye karşıtı bir parti değiliz. Ancak şu anki haliyle protokoller
kabul edilemez. Önemli eklemeler yapılmalıdır’ diyen Taşnak yetkililer,
‘hatalı dış siyset’ yürüten Dışişleri Bakanı Evdard Nalbandyan’ı bir
daha istifaya çağırdılar.
Taşnak partisi daha once de Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi
politikasına tepki olarak Ermenistan’ın koalisyon hükumetinden
çekilmişti.