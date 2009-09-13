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Dünya

Ermenistan'da açılıma karşı açlık grevi

Taşnak Partisi diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik protokolleri protesto amacıyla Erivan’da açlık grevi yapacaklarını açıkladı.

13 Eylül 2009 03:00

Taşnak Partisi diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik protokolleri protesto amacıyla Erivan’da açlık grevi yapacaklarını açıkladı.

Ermenistan yönetimine ‘önkoşullu protokollere hayır’ çağrısında bulunan ‘Taşnak’ yetkililer, grevin 15 Eylül Salı günü, Erivan’nın merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda Parlamento ve Bakanlar Kurulu önünde yapılacağını açıkladı.

Eylem öncesi basına yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor: ‘Ermenilerin çıkarları büyük tehlke altında. Şu an yönetim toplumu güya önkoşul içermeyen iki belgenin paraflandığına ikna etmeye çaışıyor. Oysa gerçek vahimdir. Protokoller kabul edilirse sınır tanınacak. Dolayisiyla Kars anlaşmasının geçerliliği de kabul edilecek. Bu da yetmeyecek gibi hükumetlerarası komisyon kapsamında soykırımı sorgulamaya açacağız. Tüm bunlara boyun eğen bir iktidar Dağlık Karabağ sorununda da tavizler içeren bir belgeyeye imza ata bilir’.

‘Bizler Türkiye karşıtı bir parti değiliz. Ancak şu anki haliyle protokoller kabul edilemez. Önemli eklemeler yapılmalıdır’ diyen Taşnak yetkililer, ‘hatalı dış siyset’ yürüten Dışişleri Bakanı Evdard Nalbandyan’ı bir daha istifaya çağırdılar.

Taşnak partisi daha once de Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi politikasına tepki olarak Ermenistan’ın koalisyon hükumetinden çekilmişti.


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