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Dünya

Ermenistan'da 5 kişinin rehin tutulduğu polis merkezinin önünde protesto; 136 gözaltı

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Yardımcısı da rehineler arasında

21 Temmuz 2016 15:08

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da beş kişinin rehin tutulduğu polis merkezinin önündeki protestolar sırasında çıkan çatışmalarda 136 kişinin gözaltına alındığı, 51 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Milliyet'in Interfax haber ajansına dayandırdığı habere göre, polis merkezi önünde toplanan protestocular ile polis arasında çıkan çatışmaların ardından 136 kişi gözaltına alındı. Çatışmalar sırasında 29'u polis olmak üzere 51 kişinin de yaralandığı ancak hiçbirinin durumunun ağır olmadığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre protestocuların önünde toplandığı polis merkezi, pazar günü silahlı bir grup tarafından ele geçirilmişti. Silahlı grup hâlâ karakolda bulunurken, saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetmişti.

Silahlı grup, yaşadışı silah bulundurma suçlamasıyla haziran ayında tutuklanan muhalif liderlerden Jirayr Sefilyan'ın serbest bırakılmasını ve hükümetin istifa etmesini talep ediyor. Saldırganların elinde beş rehine bulunuyor. Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Vardan Egiazaryan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Valeriy Osipyan da rehineler arasında.

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