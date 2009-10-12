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Spor

Ermenistan'a çiçekli karşılama

12 Ekim 2009 18:42

Ermenistan'a çiçekli karşılama

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki son maçta 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye ile karşılaşacak olan Ermenistan Milli Takımı, Bursa'ya geldi.

Uluslararası Yenişehir Havaalanı'na inen Ermenistan kafilesi, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve Yenişehir Belediyesporlu futbolcular tarafından çiçeklerle karşılandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havaalanına, kafileyi taşımak üzere üç ayrı otobüs getirildi.

Kafile, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından Holiday Inn Otel'de kampa girmek üzere havaalanından ayrıldı.

Bu arada, kafilede yer alan Ermenistan Ümit Milli Takımı, 2011 UEFA Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde yarın Türkiye ile yapacağı maç için Eskişehir'e hareket etti.
 

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