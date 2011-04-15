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Dünya

Ermenistan'a 'Azerbaycan soykırımı' şoku

Ermeni 'soykırımı' iddialarıyla dünya parlamentolarında Türkiye’yi her fırsatta köşeye sıkıştırmaya çalışan Ermenistan’ın başı bu kez

15 Nisan 2011 03:00

T24 - Ermeni 'soykırımı' iddialarıyla dünya parlamentolarında Türkiye’yi her fırsatta köşeye sıkıştırmaya çalışan Ermenistan’ın başı bu kez kendi oyunuyla dertte.

Macaristan Parlamentosu, Ermenilerin Dağlık Karabağ’da Azerilere karşı toplu katliam gerçekleştirdiğini tanıyan bir karar tasarısını gündeme aldı.

Diaspora Ermenilerine yayın yapan PanARMENIAN.Net’in haberine göre, Macaristan’da ana muhalefetteki Daha İyi Macaristan Hareketi’nin (Jobbik) teklifiyle gündeme gelen tasarı önümüzdeki günlerde oylanacak.

Ancak tasarı Erivan’ı şimdiden ayağa kaldırdı. Ermenistan hükümeti tasarıya tepki göstererek, kabul edilmesi halinde Macaristan’ın uluslararası imajının sarsılacağını iddia etti.

PanARMENIAN.Net’e konuşan bir hükümet yetkilisi, Macaristan’ın böyle bir karar alması halinde iki ülke ilişkilerinin olumsuz etkileneceğini söyledi.

Dağlık Karabağ’da 25 Şubat 1991 gecesi Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı katliamında 613 çocuk, kadın ve erkek hunharca öldürülmüştü. 

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