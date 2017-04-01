Ermenistan yarın sandık başına gidiyor

Ermesintan'da yarın genel seçimler yapılacak. 2015'te yapılan anayasa değişikliğinden sonra ilk olması nedeniyle önemli sayılan yarınki seçimde 9 siyasi parti yarışacak.

Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu’nun açıkladığı bilgilere göre, 101 sandalyelik parlamento için 9 siyasi parti ve koalisyon yarışacak. Kamuoyu yoklamalarına göre, parlamentoda 69 milletvekili ile en fazla sandalyeye sahip, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan liderliğindeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi seçimin favorisi olarak gösteriliyor.

Sputnik’te yer alan habere göre, Ermenistan Cumhuriyet Partisi'ni, parlamentoda 33 milletvekili ile temsil edilen Tsarukyan koalisyonu takip ediyor. Koalisyon, milyarder iş adamı Gagik Tsarukyan başkanlığındaki 'Çiçeklenen Ermenistan Partisi' ve bazı diğer siyasetçilerden oluşuyor.

Eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan başkanlığındaki Ermeni Ulusal Kongresi, seçime Ermenistan Halk Partisi ile koalisyon yaparak katılacak.

Nisan 2016'da Azerbaycan ordusunun karşı saldırı ile Dağlık Karabağ'da bazı stratejik bölgeleri işgalden kurtarmasının ardından Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından görevden alınan eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan, muhalif güçlerle koalisyon oluşturdu.

Ohanyan seçime, eski Dışişleri Bakanı, 'Birlik Partisi' lideri Vardan Oskanyan ve yine eski Dışişleri Bakanı, 'Miras Partisi' lideri Raffi Hovannisian ile oluşturduğu koalisyonla girecek.

Koalisyon, Merkezi Seçim Kurulunca 'Ohanyan-Raffi-Oskanyan' şeklinde kayda alındı.

Muhalif parti olarak bilinen 'Aydınlık Ermenistan', 'Sivil Sözleşme' ve 'Cumhuriyet' partileri de seçim için 'Çıkış Yolu' ismini verdikleri koalisyon oluşturdu.

Ermeni Devrimci Federasyonu (Dashnakcutyun), Özgür Demokratlar Partisi, Rönesans Partisi ve Ermenistan Komünist Partisi seçimde yarışacak diğer partiler.

Ermenistan'da 2015'te yapılan anayasa referandumu ile parlamenter sisteme geçilmişti.

2018'de Cumhurbaşkanının görev süresi dolduktan sonra parlamenter sistem yürürlülüğe girecek ve yeni hükümet parlamentodaki çoğunluk tarafından oluşturulacak.

Ayrıca anayasada yapılan değişikliğe göre önemli yetkileri başbakana geçen cumhurbaşkanı da halk tarafından değil, 101 sandalyeli parlamento tarafından seçilecek.