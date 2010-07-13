-ERMENİSTAN: TÜRKİYE'YE BASKI YAPIN BRÜKSEL (A.A) - 13.07.2010 - Ermenistan Meclis Başkanı Hovik Abrahamyan, AB'den protokolleri onaylaması ve sınırlarını açması için Türkiye'ye daha fazla baskı yapmasını istedi. Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Abrahamyan, ilişkilerin normalleştirilmesi için Türkiye ve Ermenistan tarafından imzalanan protokollerin makul bir sürede önkoşulsuz onaylanması öngörülmesine rağmen sürecin, ''Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin (protokollerin ruhuna aykırı) yorumlu onay kararı nedeniyle değil, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yukarı Karabağ sorununun çözülmesini şart koşması' nedeniyle tıkandığını'' savundu. ''Sınırları kapalı bir ülke nasıl AB üyesi olacak?'' diye soran Abrahamyan, AB'nin Türkiye üzerindeki baskısını artırarak protokollerin onaylanması ve sınırların açılmasını sağlamasını talep etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ''petro-dolarlarına güvenerek Ermenistan'ı tehdit etmekle ve silahlanma yarışı başlatmakla'' suçlayan Abrahamyan, ''Azeriler bu sorunun çözümünde toprak bütünlüğü ilkesini savunamaz, çünkü Yukarı Karabağ hiçbir zaman bu ülkenin toprağı olmadı'' iddiasında bulundu. AP Güney Kafkasya Raportörü Evgeni Kirilov, ''Bir 20 yıl daha böyle devam edemezsiniz. Ciddi sıkıntılar içindesiniz. Politikalarınızı gözden geçirin'' diyerek Abrahamyan'ı uyardı. Bu arada, Türkiye karşıtlığıyla bilinen İngiliz Muhafazakar AP Üyesi Charles Tannock, Yukarı Karabağ'ın işgali nedeniyle Türkiye'nin Ermenistan ile sınırını kapatmasına karşılık olarak Kıbrıs Rum kesimine destek için Yunanistan'ın Türkiye ile sınırını kapatmasını isteyince aşırı sol gruptan Rum AP Üyesi Takis Hacıgeorgiu söz alarak bunun doğru olmayacağını söyledi. Oturumda konuşan milletvekillerinin çoğu, protokollerin onay sürecinin tıkanmasında Türkiye kadar Ermenistan'ın da sorumluluğu bulunduğunu dile getirdi.