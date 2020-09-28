Ermenistan Türkiye'yi Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'a askeri destek vermekle suçladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev iddia için "saçmalık" dedi.
Dağlık Karabağ yetkilileri, 31 askerlerinin öldüğünü, kaybettikleri bazı mevzileri geri aldıklarını duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Ermenistan'ın saldırısının planlı olduğunu" söylemiş, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise "Azerbaycan'ın otoriter rejimi bir kez daha Ermeni halkına savaş ilan etti. Güney Kafkasya'da sonucu belli olmayan büyük çaplı bir savaşın eşiğindeyiz" demişti.
BM, ABD, AB ve Rusya'dan çatışmaları durdurma çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa Birliği (AB), Rusya, Fransa ve Almanya iki tarafa da çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden "çok endişe duyduğunu" açıkladı.
Guterres'in sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter tarafları çatışmayı durdurmaya, gerilimi azaltmaya ve gecikmeden müzakerelere geri dönmeye çağırıyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada taraflar şiddete acilen son vermeye ve gerilimi tırmandırabilecek söylem ya da eylemlerden kaçınmaya çağrıldı. Bakanlığın açıklamasında, dışarıdan şiddeti tırmandıracak adımların "fayda sağlamayacağı" uyarısında da bulunuldu.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tırmanışın önüne geçebilmek için askeri harekat acilen son bulmalı. Müzakerelere hemen, koşulsuz geri dönmek tek yol" dedi.
Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından iki ülke de Dağlık Karabağ'da hak iddia ediyor.
Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan bölgenin büyük kısmı bugün Ermenistan'ın işgali altında.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yıllardır sorunun çözümü için arabuluculuk faaliyeti yürütüyor.
Rusya, Fransa ve ABD'nin yer aldığı Minsk Grubu'nun benzer yöndeki faaliyetleri de henüz sonuç vermiş değil.
Son çatışmalar nasıl çıktı?
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Pazar günü yerel saatte Dağlık Karabağ'da 08.10'da sivil yerleşimlerine saldırdığı belirtilmişti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ermenistan'ın sınırdaki muharebe faaliyetlerini sonlandırmak ve sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçtik" ifadeleri kullanılmıştı.
Dağlık Karabağ'da 2016 yılında da dört gün süren çatışmalar yaşanmıştı.
Çatışmalarda en az 200 kişi ölmüştü.