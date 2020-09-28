Ermenistan Türkiye'yi Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'a askeri destek vermekle suçladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev iddia için "saçmalık" dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da ilk ateşi karşı tarafın açtığını savundu ve sıkıyönetim ilan etti. Ermenistan seferberlik; Azerbaycan ise kısmi seferberlik ilan etti.

Her iki ülke de karşılıklı saldırılarda sivillerin öldüğünü bildirdi.

Azerbaycan Ermenistan işgali altındaki altı köyde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu, Erivan yönetimi bunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Azerbaycan ise Ermenistan'ın topçu ateşi sonucu 26 sivilin yaralandığını açıkladı. Bakü'den daha önce yapılan açıklamada ise beş askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Erdoğan: İşgalle başlayan krize artık son verilmelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul'da yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu tekrarladı.

"Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşgale uğrayan topraklar Azerbaycan toprakları. 'Artık hesap vakti geldi' diyen Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Ermenistan'ın saldırısının planlı olduğunu" söylemiş, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise "Azerbaycan'ın otoriter rejimi bir kez daha Ermeni halkına savaş ilan etti. Güney Kafkasya'da sonucu belli olmayan büyük çaplı bir savaşın eşiğindeyiz" demişti.

BM, ABD, AB ve Rusya'dan çatışmaları durdurma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa Birliği (AB), Rusya, Fransa ve Almanya iki tarafa da çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden "çok endişe duyduğunu" açıkladı.

Guterres'in sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter tarafları çatışmayı durdurmaya, gerilimi azaltmaya ve gecikmeden müzakerelere geri dönmeye çağırıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada taraflar şiddete acilen son vermeye ve gerilimi tırmandırabilecek söylem ya da eylemlerden kaçınmaya çağrıldı. Bakanlığın açıklamasında, dışarıdan şiddeti tırmandıracak adımların "fayda sağlamayacağı" uyarısında da bulunuldu.