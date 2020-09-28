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Dünya
BBC Türkçe

Ermenistan Türkiye'yi Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'a askeri destek vermekle suçladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev iddia için "saçmalık" dedi

28 Eylül 2020 15:46

Ermenistan ve Azerbaycan arasında tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde Cumartesi günü başlayan çatışmalar sürerken, Ermenistan Türkiye'yi Azerbaycan'a doğrudan askeri destek vermekle suçladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri uzmanlar, uçaklar ve insansız hava araçları gönderdiği belirtildi.

Azerbaycan iddiaları reddetti.

Ermenistan Rusya Büyükelçisi Vardan Toghanyan, Türkiye'nin Suriye'den Azerbaycan'a yaklaşik 4 bin savaşçı gönderdiğini öne sürmüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev iddia için "saçmalık" dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da ilk ateşi karşı tarafın açtığını savundu ve sıkıyönetim ilan etti. Ermenistan seferberlik; Azerbaycan ise kısmi seferberlik ilan etti.

Her iki ülke de karşılıklı saldırılarda sivillerin öldüğünü bildirdi.

Azerbaycan Ermenistan işgali altındaki altı köyde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu, Erivan yönetimi bunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dağlık Karabağ yetkilileri, 31 askerlerinin öldüğünü, kaybettikleri bazı mevzileri geri aldıklarını duyurdu.

Azerbaycan ise Ermenistan'ın topçu ateşi sonucu 26 sivilin yaralandığını açıkladı. Bakü'den daha önce yapılan açıklamada ise beş askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Erdoğan: İşgalle başlayan krize artık son verilmelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul'da yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu tekrarladı.

"Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşgale uğrayan topraklar Azerbaycan toprakları. 'Artık hesap vakti geldi' diyen Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Ermenistan'ın saldırısının planlı olduğunu" söylemiş, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise "Azerbaycan'ın otoriter rejimi bir kez daha Ermeni halkına savaş ilan etti. Güney Kafkasya'da sonucu belli olmayan büyük çaplı bir savaşın eşiğindeyiz" demişti.

BM, ABD, AB ve Rusya'dan çatışmaları durdurma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa Birliği (AB), Rusya, Fransa ve Almanya iki tarafa da çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden "çok endişe duyduğunu" açıkladı.

Guterres'in sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter tarafları çatışmayı durdurmaya, gerilimi azaltmaya ve gecikmeden müzakerelere geri dönmeye çağırıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada taraflar şiddete acilen son vermeye ve gerilimi tırmandırabilecek söylem ya da eylemlerden kaçınmaya çağrıldı. Bakanlığın açıklamasında, dışarıdan şiddeti tırmandıracak adımların "fayda sağlamayacağı" uyarısında da bulunuldu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tırmanışın önüne geçebilmek için askeri harekat acilen son bulmalı. Müzakerelere hemen, koşulsuz geri dönmek tek yol" dedi.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından iki ülke de Dağlık Karabağ'da hak iddia ediyor.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan bölgenin büyük kısmı bugün Ermenistan'ın işgali altında.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yıllardır sorunun çözümü için arabuluculuk faaliyeti yürütüyor.

Rusya, Fransa ve ABD'nin yer aldığı Minsk Grubu'nun benzer yöndeki faaliyetleri de henüz sonuç vermiş değil.

Son çatışmalar nasıl çıktı?

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Pazar günü yerel saatte Dağlık Karabağ'da 08.10'da sivil yerleşimlerine saldırdığı belirtilmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ermenistan'ın sınırdaki muharebe faaliyetlerini sonlandırmak ve sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçtik" ifadeleri kullanılmıştı.

Dağlık Karabağ'da 2016 yılında da dört gün süren çatışmalar yaşanmıştı.

Çatışmalarda en az 200 kişi ölmüştü.

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