‘Ermenistan sınırının açılması gereksiz’

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, "Türkiye-Ermenistan sınırının açılması, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi yönündeki bir kararın erken ve gereksiz bir girişim" olduğunu savundu.



Şanverdi, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:



"BBP olarak, AKP iktidarının ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti sonrası Türkiye-Ermenistan sınırının açılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kararını erken ve gereksiz bir girişim olarak görüyoruz.



Karabağ meselesi çözüme kavuşturulmadan, Ermenistan Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve sınırlarını tanımadan ve 1915 sözde 'soykırım' iddialarından vazgeçmeden AKP iktidarının Ermenistan'a yaptığı bu jest Türkiye'nin çıkarlarını korumaktan çok Ermenistan'ın çıkarlarına hizmet etmektedir.



Bu girişimden Türkiye'nin ticari bir kazancı da yoktur. Diplomatik açıdan ise bu girişim sadece Ermeni diasporasını tatmin edecektir.



Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinden önce, Ermenistan'ın Türkiye'nin sınır bütünlüğünü tanıması, Türkiye'den toprak talebinde bulunmaktan ve sözde soykırım iddialarından vazgeçmesi gerekmektedir. Tüm bunlar sağlandıktan sonra Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Karabağ meselesi göz önüne alınarak ilişkilerin normalleştirilmesi girişiminde bulunulmalıdır."



Şanverdi, "karşılıksız olarak sınırın açılması ve ilişkileri iyileştirmesinin uzun vadede Kafkasya'daki barışa zarar vereceğini, Karabağ meselesinde Ermenistan'ın elini güçlendireceğini" de savundu.

