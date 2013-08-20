Ermenistan sınırında öldürülen çoban komşu karakola saldırdı iddiası

Ermeni karakolundan açılan ateşle öldürülen Mustafa Ülker, daha önce aynı yere Türk askeri üniformasıyla tek başına saldırıda bulunmuş.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre, Ermenistan Karakolu’ndan açılan ateş sonucu hayatını kaybeden çoban Mustafa Ülker’in, vurulma anından önce iki kez Türk asker üniforması ile karakola saldırı düzenlendiği belirlendi. Ermenistan sınır birliklerinin ise, saldırılar karşısında alarma geçirildiği saptandı. İki ülkeyi adeta savaşın eşine getiren çoban krizinin hikâyesi şöyle:

Otlak tartışması

Ankara’nın, geçtiğimiz günlerde Ermenistan askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mustafa Ülker ile ilgili araştırması tamamlandı. Araştırmanın altından, filmlere konu olacak olaylar dizisi çıktı. Araştırmaya göre; kriz, sürülerin sınır bölgesindeki yaylada otlatılması ile başladı. Ermenistan tarafı, Türklere ait sürülerin kendi sınırları içindeki yaylalara geçmesine tepki göstererek, konuyla ilgili Türk yetkililerine uyarıda bulundular. Sınır bölgesindeki Türk karakolu da, hayvan sahiplerine Ermenistan sınırlarını ihlal etmemeleri konusunda uyarıda bulundular. Tüm uyarılara rağmen, köylüler hayvanlarını Ermenistan sınırının içindeki yaylalarda otlatmaya devam etti. Bunun üzerine, sınır karakollarında görev yapan Rus ve Ermenistan askerleri, Türklere ait sürülerin bir kısmına el koydu. El konan sürünün içinde, hayatını kaybeden Mustafa Ülker’in hayvanları da yer aldı.

Sürüyü geri aldılar

Köylülerin, Türk Karakolu’ndan yardım istemesi üzerine Türk yetkililer sürülerin iade edilmesi konusunda Ermenistan askerleri ile görüşmelerde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda ise Ermenistan, sürünün köylülere iade edilmesini kabul etti. Sürülerin iade edilmesinin ardından ise, yeni bir kriz başladı. İade edilen hayvanların bazılarında, çeşitli bölgelerinde yaraların olduğu belirlendi. Bazılarının boynuzunun kırıldığı bazıların ise kuyruklarının koptuğu saptandı. Bu duruma tepki gösteren Mustafa Ülker ise, Ermenistan askerlerinden intikam alma planı yaptı.

Türk askeri üniforması giyen Ülker, bir gece sınırı geçerek karakola taciz atışı yaptı. Ülker bu saldırının ardından kaçmayı başardı. Ülker ikinci kez karakola saldırı düzenledi. Fakat bu kez termal kameralara yakalanan Ülker, başından vurularak hayatını kaybetti. Ülker’in kimliği ise vurulmasının ardından ortaya çıktı. Ermenistan askerlerinin Türk askerlerin karakola saldırdığı düşündükleri belirtildi. Saldırı, Ermenistan sınırında alarm verilmesine yol açtı.