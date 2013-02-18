Ermenistan seçim sandıklarında süpriz beklenmiyor

Ermenistan kısa tarihinin en heyecansız seçim dönemini bugün yapıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylarının sayısı 7, ancak hiçbirinin iktidardaki Serj Sarkisyan’ı zorlaması, en azından sonucun ikinci tura kalmasını sağlayacak bir başarıya ulaşması beklenmiyor.

Rekabetsizliğin sebebinin sandık hileleri olduğu belirtilyor. Ermenistan’ın ilk dışişleri bakanı ve bugün Sarkisyan’dan sonra en çok oy alması beklenen cumhurbaşkanı adaylarından Raffi Hovhannisyan, Hrant Dink Vakfı’nın gazeteciler programıyla bir haftalığına Ermenistan’ı ziyaret eden Türkiyeli gazetecilerle sohbetinde, ‘’Bu ülkede bugüne dek sadece bağımsızlığın oylandığı referandumda hile yapılmadı’’ demişti. Bağımsızlık referandumu 22 yıl önce yapılmıştı ve yüzde 99,5 oyla bağımsızlık kararı alınmıştı.

Ermenistan’da resmi kayıtlara göre 2.5 milyon seçmen var. Ancak pazartesi günü, ülkenin cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına kaç kişinin gideceği belirsiz. Ülkenin verdiği yoğun göç ve protesto amacıyla sandık başına gitmeyecek olanlardan ötürü, seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor. 2008’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın yüzde 69’u sandık başına gitmişti. Şimdi bu oranın daha da aşağılara düşmesi muhtemel.

Adayların faal bir propaganda faaliyeti yürütmediği bildirildi. Erivan’da adayların küçük birkaç ilanı dışında herhangi bir ‘kampanya’ izi yok. Bunun nedeni olarak da Sarkisyan'ın kazanacağına yönelik inanç olduğu ifade ediliyor. Yaşanan iki olay, seçim sürecine ‘renk’ katan sayılı olaylar arasında. Adaylardan Milli İrade Birliği Başkanı Paruyr Hayrikyan’ın geçtiğimiz günlerde bir silahlı saldırıya uğraması oldukça konuşulmuştu. Milli Mutabakat Partisi Genel Başkanı Andreas Ghukayan’ın seçim sistemini protesto etmek amacıyla başladığı açlık grevini 26 gündür sürdürüyor.

Raffş Hovanisyan: kazanırsam Türkiye ile sıcak ilişkiler geliştiririm

Kazanamayacağını bilmesine rağmen, cılız da olsa seçim çalışması sürdüren adaylardan Raffi Hovanisyan’ın ‘Amerikan tipi kampanyası’ dikkat çekici. Hrant Dink Vakfı aracılığıyla Ermenistan’da bulunan Türkiyeli gazetecilerle görüşen Hovansiyan, annesinin Harput, babasının Erzurumlu olduğunu söylüyor ve 1915’te ailesinin büyük bölümünün Kürt ve Türklerin yardımıyla kurtulduğunu vurguluyor. Hovansiyan, seçimleri kazanması halinde Türkiye ile sıcak ilişki geliştirme düşüncesinde. Hrant Dink’in bıraktığı mirasın önemine dikkat çekiyor ve sağlıklı bir diyalog ortamı kurulması durumunda ‘1915’in de doğru zeminde konuşulabileceğini söylüyor. Kendi kuşağının da ‘katliam hikayeleri’ dinleyerek büyüdüğünü ama çocuklarının artık bu hikayeleri bilmediğini belirtiyor: “Ermeniler 4 bin yıl Anadolu ’da yaşadılar, ancak bu topraklardan sürüldüler. Soykırımın nedenleri ve sonuçları tartışılabilir. Soykırım kelimesi acıları anlatmada yetersiz. Biz hem adalet, hem de önümüze bakmak istiyoruz. Türkiye’nin de tarihle yüzleşmesi gerekiyor. ”