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Dünya

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusunun saldırısı sonucu ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın karşı saldırısının bastırıldığını açıkladı

16 Kasım 2021 16:35

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananların olduğunu, ayrıca iki askeri karakolun kaybedildiğini duyurdu.
 
Sputnik'te yer alan habere göre,  Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananlar var.
 
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan ordusunun saldırısı nedeniyle Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım talep edeceklerini söyledi.
 
Reuters'ın aktardığına göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın karşı saldırısının bastırıldığını açıkladı. 
 
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