Ermenistan, protokolleri tartışıyor

Merkezi Erivan'da bulunan Mediamax ajansının haberine göre, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın girişimiyle yapılan görüşmelere ülkedeki 64 partiden 52'si katıldığı belirtildi.



Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Samvel Farmanyan, yaptığı açıklamada, toplantıya Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan'ın da katıldığını açıkladı.



Sözcü, toplantıya katılan tüm tarafların konuya ilişkin düşüncelerini dile getirdiklerini, toplantının yararlı bir şekilde sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.



Farmanyan, toplantıda dile getirilecek konuların daha sonra dar bir katılımla ele alınmasının öngörüldüğünü kaydetti.