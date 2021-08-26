Ermenistan parlamentosunda iki gün içinde 3. defa kavga çıktı

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Ermenistan Parlamento binasından 2 gün içinde 3 kez kavga çıktı.
Perşembe günü meydana gelen kavganın muhalefet lideri Vahe Hakobian'ın Başbakan Nikol Paşinyan'a ''yalancı popülist'' demesinden sonra başladığı belirtildi.
Radio Free Europe'un paylaştığı videoda tarafların ilk önce atıştığı, daha sonra ise yumruklaşmaya başladığı görülüyor.
Oturumun başkanı, salona güvenlik görevlilerini çağırdı. Güvenlik görevlilerinin bazı milletvekillerini dışarı çıkarmasının ardından kavga sona erdi.