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Dünya

Ermenistan, NATO tatbikatına katılmayacak

05 Mayıs 2009 23:35

Ermenistan, Gürcistan'da yarın başlayacak NATO tatbikatına katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "mevcut durum nedeniyle Ermenistan silahlı kuvvetleri temsilcilerinin Gürcistan topraklarındaki NATO tatbikatında yer almayacakları" belirtildi.

Açıklamada, tatbikatına katılmama kararının nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.

NATO üyesi olmayan Ermenistan bir ay sürecek tatbikata katılanlar listesinde yer alıyordu. Ermenistan, Barış İçin Ortaklık Programı çerçevesinde tatbikatına katılacaktı.

Gürcistan'da hükümeti devirmek amacıyla geniş çaplı askeri isyan başlatmayı ve darbe yapmayı planlayan bir grubun yakalandığı açıklamasının ardından, Tiflis yakınlarındaki Muhrovani askeri üssünde çıkan isyan sona ermişti.

Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili televizyonda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, isyanın kısa sürede sona erdirilmesi için bütün önlemleri aldıklarını belirtmiş, Rusya'yı "içişlerine karışmak ve provokasyon yapmakla" suçlamıştı.

Rusya ise darbe girişiminin arkasında Moskova'nın bulunduğu suçlamasını yalanlamıştı.

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