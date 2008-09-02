Ermenistan mesaisine başladı

2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan ve Belçika maçları için İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mız, hazırlıklarını kapalı kapılar ardında yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Dün sabah Ali Sami Yen Stadı'nda çalışan millilerin, bugün ve çarşamba günü yapacakları antrenmanlar ise basına açılacak. 5 Eylül Cuma günü saat 09.30'da özel bir uçakla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidecek Milli Takım, aynı gün maçın yapılacağı Hrazdan Stadı'nda antrenman yapacak.



Milliler, 6 Eylül Cumartesi günü Ermenistan ile yapacağı maçın ardından İstanbul'a dönerek yine kampa girecek ve Belçika maçının hazırlıklarına başlayacak. Bu arada Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, 2 Eylül ve 9 Eylül'de Swisotel'de saat 11.00'de, 5 Eylül'de de Erivan'ın Hrazdan Stadı'nda saat 17.30'da basın toplantıları düzenleyecek.



Bu arada İspanya'nın Real Betis takımında ilk resmî maçına çıkan ve 22. dakikada sakatlanan milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun durumunun ciddi olmadığı, ancak A Milli Takım'ın Ermenistan ve Belçika ile yapacağı maçlarda yer almayacağı öğrenildi.



Öte yandan 2009 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda Çek Cumhuriyeti ve Ermenistan ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı toplandı.



Polat Renaissance Otel'de bir araya gelen Ümit Milli Takım, akşam saatlerinde de Çek Cumhuriyeti ile yapacağı karşılaşma için Bursa'ya gitti. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Hami Mandıralı ise yaptığı açıklamada, "Çek Cumhuriyeti, bizden 1 puan önde. Kazanmamız gereken bir mücadele. Takımda sıkıntı yok. Hepsi formda." diye konuştu. 6 Eylül'de Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak ümitler, bu mücadelenin ardından 7 Eylül Pazar günü Ermenistan mücadelesi için İstanbul'a dönecek.





