Ermenistan kapısına karşı 250 bin imza

Türk Eğitim- Sen Kayseri 2 Nolu Şube tarafından bir hafta önce başlatılan `Ermenistan sınır kapısı açılmasın- Kardeşimin katilini şehrimde görmek istemiyorum' konulu kampanyada 250 bin imza toplandı. İmzaların sendikanın genel merkezi aracılığıyla TBMM'ye teslim edileceği bildirildi.



Sendika şube başkanlığı tarafından kampanyanın sona ermesi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı Park caddesi girişinde toplantı düzenlendi. CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci, Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı ile bazı derneklerin destek verdiği toplantıda konuşan Sendika Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, Azerbaycan'dan gelen teşekkür mektubunu okudu. Seslerini Azerbaycan'a kadar duyurduklarını, ancak salon milliyetçilerine ve salon dincilerine duyuramadıklarını ileri süren Öztürk şöyle konuştu:



``Siz Türk değil misiniz? Hani sizin Türklüğünüz? Yoksa siz Obama'nın izin verdiği kadar mı Türksünüz? Hani sizin müslümanlığınız ? Yoksa siz Obama izin verdiği kadar mı müslümansınız? Ancak, bir avuç da olsa Azerileri başkalarına yem etmeyiz. Obama'dan, Bush'dan da izin almayız. Bugün bir kişiysek yarın bin kişi oluruz.''



Medyaya tepki



Bazı medya kuruluşlarına da tepki gösteren Öztürk, Ermenistan'da yapılan bir eylemde Türk bayrağının yakılmasına ilişkin gazete haberini ve fotoğrafını gösterek şunları söyledi:



``Bizim yaptığımız eylemleri `ırkçı, şovenist' olarak niteleyenler, Ermenistan'daki eylemi `Haddini aşan eylem' olarak gösterdi. Sen önce kanını ve genini kontrol ettir. Hangi millete hizmet ettiğini iyi tanı. Sen kimin için çalışıyorsun? Ancak, biz eğitimciler olarak, bilinçi nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Türk milletinin emin ellerde olduğunu bilmelisiniz.''



Şube başkanı Ali İhsan Öztürk, bir hatfada toplanan yaklaşık 250 bin imzanın, genel merkezleri aracılığıyla TBMM'ye teslim edileceğini belirtti.



Türkiye – Ermenistan maçı



CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu da, Türkiye- Ermenistan maçının yeni tamamlanan Kayseri'deki Kadir Has Stadı'nda yapılmasını eleştirdi. Ermenistan'ın Hocali'de katilam yaptığını hatırlatan CHPli Kulkuloğlu, milli bilincin yaygın olduğu Kayseri'deki yöneticilere seslenerek, ``Kayseri'de Ermenistan maçı değil Türkiye-Azerbaycan milli maçı oynanmalı. İlla oynanacaksa millet stadı boş bırakmalı.'' dedi.



Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi ve Türkiye'deki Azeri öğrencilerin liderlerinden Elsan Garbanov da, Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılmamasını istedi. Garbanov, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın yüzde 25'lik kısmını oluşturan Karabağ'ı işgal ettiğini, binlerce insanı öldürdüğünü ileri sürdü. Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı da, hükümetin bu tepkileri görüp, sınır kapısını açma girişimlerinden vazgeçmesini istedi. Toplantıda, Ozan Arif'in `Ya Karabağ ya ölüm' şiiri sendika üyeleri tarafından okundu.



