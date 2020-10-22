Ermenistan Kamu Radyosu, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı haberinde Serdar Ortaç'ın fotoğrafını kullandı

Ermenistan Kamu Radyosu'nun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde yayımlanan "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı haberinde şarkıcı Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin‘in fotoğrafı kullanıldı.

27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin‘in fotoğrafı kullanıldı.

Kullanılan fotoğraf 2000 yılında Sivas 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda çekilen bir kare… Fotoğrafta 178’inci Piyade Er Eğitim Alayı’nda bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç ile Kaan Girgin yer alıyor.

Sitedeki 21 Ekim tarihli “Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor” başlıklı haberde de Serdar Ortaç’ın fotoğrafı kullanıldı.

Ortaç, önceki gün, "Azerbaycan için savaşırım" demişti

İki gün önce Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları üzerine bir açıklama yapan Serdar Ortaç, gerekirse Azerbaycan için askere gidebileceğini belirterek, “Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası” ifadelerini kullanmıştı.

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