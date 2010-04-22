Ermenistan hükümeti protokollerin onay sürecini dondurdu

T24- Ermenistan'da koalisyon hükümeti, Türkiye ile imzalanan protokollerin parlamentodaki onay sürecinin askıya alınmasına karar verdi.



AFP haber ajansının son dakika olarak duyurduğu bu gelişme, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesini öngören protokollerin yürürlüğe girme sürecini tehlikeye atmış oldu.

İktidardaki koalisyon, parlamentoda da çoğunluğu elinde tutuyor. Dolayısıyla parlamento komisyonunda onaylanma için bekleyen protokollerin bu çağrıdan sonra genel kurula gelme olasılığı da azaldı.

Ermeni yetkililer, daha önce Türkiye ile ilişkiler konusunda son kararlarını aldıklarını ve bunu zamanı gelince açıklayacaklarını söylemişti. Ermeni basını, kararın bugün açıklanacağını öne sürmüştü.

Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan dün Milli Güvenlik Kurulu'nu toplamış ve koalisyondaki partilerin liderleriyle bir araya gelmişti. Sarkisyan'ın bugün akşam bir konuşma yapması bekleniyor. İktidarın kararıyla onay süreci durdurulan protokollerden Ermenistan'ın imzasını çekip çekmeyeceği kararı da Sarkisyan'a ait.



İŞTE AÇIKLAMA



News.am haber sitesinin bildirdiğine göre açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İki yılı aşkın bir süredir Ermenistan Cumhurbaşkanı ve iktidar partileri Türkiye ile ilişkilerin kurulması için kararlı bir biçimde ön koşulsuz adımlar atmıştır.

ABD, Rusya, Fransa ve İsviçre sürece büyük katkıda bulunmuştur. Birçok devlet, ikili ilişkiler kurulması yönündeki girişimleri, bölgede istikrarın sağlanması ve var olan sorunların diyalog yoluyla medeni bir şekilde çözülmesi için benzersiz bir şans olduğu gerekçesiyle memnuniyetle karşılamıştır.

Ancak Ermenistan’ın kararlı adımları ve uluslararası kamuoyunun umutları, sürekli olarak Türkiye’nin tutarsız ve kaçamak tutumu ve ön koşul koyma politikasıyla karşılaşmıştır. Bu politika, 10 Ekim 2009’da Zürih’te imzalanan Ermeni-Türk protokollerinin, makul bir zaman içinde onaylanması çabalarını açmaza sokmuştur.

Ermenistan’daki siyasi çoğunluk, Türk tarafının tavrının, özellikle de Başbakan Recep Erdoğan’ın son dönemde Dağlık Karabağ barış sürecini protokollerin onaylanmasına bir koşul olarak ortaya koyan açıklamalarının kabul edilemez olduğunu düşünmektedir.

Türkiye’nin protokolleri makul bir zaman içinde onaylamayı reddetmesi, Ermenistan Parlamentosu'nun ileriye dönük herhangi bir ileri adım atmasını da anlamsız hale getirdiğinden, ülkenin iktidardaki çoğunluğu sürecin sona erdirilmesini ve Türk tarafı sürece devam etmeye hazır olana kadar konunun Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu’nun dört günlük oturumunun gündeminden çıkarılmasını uygun görmüştür."

TÜRKİYE: GEREKLİ DEĞERLENDİRME YAPILACAK



Ermenistan hükümetinin aldığı kararı değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin, "Bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Eğer haberler dogruysa biz de gerekli değerlendirmeyi yaparız" diye konuştu.

Özügergin, Türkiye'nin şu an itibarıyla tavrında bir değişiklik olmadığını vurguladı.