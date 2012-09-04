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Dünya

Ermenistan: Gerekirse Azerilerle savaşırız

Macaristan'ın bir Ermeni subayı öldürmekten hüküm giyen Azeri subayı Azerbaycan'a iade etmesini izleyen gerginlikte Erivan yeni bir çıkış yaptı

04 Eylül 2012 12:28

Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, gerekirse, Azerbaycan ile savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Ermenistan liderinin bu açıklaması Macaristan'daki bir NATO kursu sırasında oda arkadaşı Ermeni subayı öldüren Azeri subayın Azerbaycan'a iade edilmesini izliyor.

Macaristan, 2004'teki cinayetten suçlu bulunan Ramil Sefarov'u, cezasının geri kalanını ülkesinde çekmesi için uluslararası hukuk çerçevesinde iade ettiğini söylüyor.

Sefarov, Azerbaycan'a dönüşünde af edildi ve sekiz yıllık birikmiş maaşı ödendi. Macaristan'ın bu kararı sonrasında Ermenistan Budapeşte ile diplomatik ilişkileri kesmişti. ABD ve Rusya da gelişmelerden kaygı duyduğunu açıkladı. ABD, Rusya ve Fransa'nın da dahil olduğu ve Ermenistan ile Azerbaycan'ı barıştırmak için kurulan Minsk grubunun temsilcileri de iki ülkenin dışişleri bakanları ile biraraya geldi.
Gruptan yapılan açıklamada "Minsk Grubu temsilcileri, affın ve suçu yüceltmeye yönelik girişimlerin barış sürecine ve iki taraf arasındaki güvene verdiği zarardan dolayı büyük endişe ve üzüntü duyulduğu ifade edilmiştir" denildi.

Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kanunlar çerçevesinde hareket ettiğini bildirip, ABD, Rusya, AB ve Ermenistan'dan gelen tepkileri reddetti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Elman Aldullayev, "Ermenistan liderliğinin sergilediği tavır, kendi kamuoyuna yönelik velveleci ve popülist bir tavırdır" dedi. (BBC Türkçe)

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