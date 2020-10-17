Ermenistan Gence'yi vurdu: 13 sivil öldü, 40'tan fazla ev yıkıldı

Azerbaycan, Ermenistan'ın füze saldırısı düzenlediği Gence'de 13 sivilin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını durdurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısında 40’tan fazla evin yıkıldığını duyurdu. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda vatandaşların yaşadığı apartmanların da vurulduğu belirtildi.

Hacıyev, ölen sivillerden ikisinin çocuk olduğunu ifade etti.

Gence'den gelen görüntülerde topçu ateşi sonucunda birçok binanın yıkıldığı görüldü. Gece boyunca arama kurtarma ekipleri yıkılan binaların altında kalan vatandaşları bulmaya çalıştı

Başsavcılık, aynı saatlerde Mingeçevir'in de hedef alındığını ancak Azeri hava savunma sistemlerinin bu füzeleri düşürdüğünü ifade etti.

Ermenistan, bu şehirlere saldırı düzenlediği iddialarını kabul etmezken Azerbaycan'ın "Dağlık Karabağ'ın içinde sivil yaşamın olduğu bölgeleri hedef aldığını" iddia etti.

1990'lardan bu yana Güney Kafkasya'da yaşanan en büyük çatışmalarda şu ana kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Dağlık Karabağ bölgesi uluslararası hukuka göre Azerbaycan topraklarına dahil olsa da de-facto olarak etnik Ermeniler tarafından yönetiliyor.

"Elbrus füzeleri kullanıldı"

Öte yandan, Ermeni güçlerinin Gence’deki sivilleri “Elbrus” balistik füzeleriyle vurduğu ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence’ye düzenlenen saldırıda Scud tipi “Elbrus” balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bunun adı kalleşliktir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine saldırısına ilişkin, "Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısına tepki göstererek, "Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan, Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır" diyen Oktay, "Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kalın: Katliamlar karşılıksız kalmayacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı'da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan´ın yanındadır" sözleriyle saldırıyı kınadı.

Çavuşoğlu: İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan’ın daima yanındayız" yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence'de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir" denildi.

Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekatta gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan yine çocuk, kadın ve yaşlı demeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi katletmiştir. Ermenistan savaş suçu işlemeye, 'ateşkes', 'müzakere' çağrısı yapanlar ise bu saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında ateşkes ilan edilmişti

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya arabuluculuğunda yaklaşık 10 saat süren müzakere sonucunda aldığı ateşkes kararı geçen cumartesi günü yürürlüğe girdi. Ancak ateşkesin ilk saatlerinden itibaren taraflar birbirini saldırılarla suçladı. Anlaşmaya göre taraflar birbirleriyle tutsaklarını da takas edecek ve cenazeleri iade edecekti.