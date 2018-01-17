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Dünya

Ermenistan, Ezidilere karşı işlenen suçları 'soykırım' olarak tanıdı

"Ezidiler, 2014'te terör örgütü IŞİD tarafından soykırıma uğradı"

17 Ocak 2018 13:25

Ermenistan parlamentosu, 2014’te IŞİD ve diğer radikal örgütler tarafından Ezidilere karşı işlenen suçları ‘soykırım’ olarak niteleyen tasarıyı kabul etti. Ermenistan Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Rostem Mahmudyan, “Parlamentoda onaylanan tasarıda Ezidilerin 2014’te terör örgütü IŞİD tarafından soykırıma uğradığı kabul edildi ve kınandı” dedi.

Duvar'ın Rudaw'ı kaynak gösterdiği haberine göre Ezidi parlamenter, Ermenistan parlamentosunun söz konusu suçun araştırılması için uluslararası topluma çağrıda bulunduğunu kaydetti. Ermenistan’da onbinlerce Ezidi Kürt yaşıyor. Ezidiler, Ermenistan’daki en büyük azınlığı oluşturuyor.

2014’ün Ağustos ayında Şengal’e saldıran IŞİD mensupları çoğu kadın ve çocuk 6 bin 417 Ezidi’yi alıkoydu. Şimdiye kadar, bin 146’sı kadın, 335’i erkek, 920’si kız çocuk ve 834’ü erkek çocuk olmak üzere 3 bin 244 kişi kurtarıldı. Halen 3 bin 173 Ezidi Kürt örgütün elinde. 

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