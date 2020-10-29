Ermenistan: Elimizde Türkiye'nin Suriye'den Karabağ'a militan gönderdiğine dair ciddi kanıtlar var

Mnatsakanyan, Erivan'ın Türkiye'nin Suriye ve Libya'dan Dağlık Karabağ'a militanlar gönderdiğine dair inkar edilemez kanıtlara sahip olduğu iddiasında bulundu.

RIA Novosti'ye konuşan Mnatsakanyan, "Türkiye'nin Suriye ve Libya'dan (Karabağ'a) yabancı terörist militanların varlığı ve devam eden sevkine dair inkar edilemez gerçeklere dayalı kanıtlar var. Bu, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı ülkelerin istihbarat verileri ve çatışma bölgesinden gelen raporlarla da doğrulanıyor" dedi.

"Barışı koruma mekanizması, çatışmaya taraf olarak hareket edenleri içeremez"

Sputnik'in haberine göre; Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ'da olası bir barış sağlama mekanizmasının sadece tarafsız bir tutum sergileyenlerden oluşabileceğini belirterek, "En başından altının çizilmesi gereken şey şudur: Herhangi bir barışı koruma mekanizması, sözde ve eylemde tarafsız olmayan, çatışmaya taraf olarak hareket edenleri içeremez" ifadelerini kullandı.

Mnatsakanyan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da barış gücü görevlendirilmesi konusunu değerlendirmeye hazır olup olmadığı ve hangi koşullarda olduğu sorusunu, "Barışı koruma operasyonu her zaman temel ilkelerin bir parçası ve bu nedenle de çatışmaların çözümünde önemli bir bileşen olmuştur. Bu aşamada, barışı koruma operasyonu ile ilgili gereksinimlerin kapsamlı bir listesini sunmak zordur" şeklinde yanıtladı.