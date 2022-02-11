Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Antalya Forumu'na katılmamız 24 Şubat'taki müzakerenin sonucuna bağlı

Agos'un haberine göre Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan parlamentoda yaptığı konuşmada konuya değinerek, "Sizi bir kez daha temin ederim ki, Ermenistan Başbakanı'nın Antalya Forumu'na katılımı konusunun görüşülmediğini, ele alınmadığını belirtmek isterim. Ne yazık ki, bunun belirli bir nüanslı yanlış çevirinin sonucu olduğunu varsayabilirim" dedi.

Özel Temsilciler Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç'ın 24 Şubat'ta Viyana'da bir araya gelerek ikinci görüşmeyi yapacaklarını hatırlatan Mirzoyan şöyle devam etti:

"Ankara'dan gelen sinyal ve mesajların, beklentilerimiz gibi genelde olumlu"

"Bu kez iki özel temsilci arasında sınırların açılmasına ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik önemli görüşmelerin başlayacağını umuyoruz. Bu konuda Ankara'dan gelen sinyal ve mesajların, beklentilerimiz gibi genelde olumlu olduğunu tekrarlamak isterim."

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk kez bir araya gelmişti.