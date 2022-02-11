T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Antalya Forumu'na katılmamız 24 Şubat'taki müzakerenin sonucuna bağlı

"Sizi bir kez daha temin ederim ki, Ermenistan Başbakanı'nın Antalya Forumu'na katılımı konusunun görüşülmediğini, ele alınmadığını belirtmek isterim"

11 Şubat 2022 17:16

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, "Bana ve özel temsilci Sayın Ruben Rubinyan'a, Antalya'daki diplomasi forumuna katılma daveti gönderildi. Aslında söylediğimiz gibi, bu yönde alınmış bir karar yok. Ve karar büyük ölçüde Viyana'daki toplantının sonucuna bağlı olacak" diye konuştu.

Ermenistan,Türkiye tarafından 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na davet edilmişti. Ermenistan'ın forum katılıp katılmayacağı, katılacaksa da ne düzeyde katılacağı henüz netleşmiş değil. Türkiye medyasına yansıyan Başbakan Paşinyan'ın foruma katılacağı yönündeki haberler Ermenistan tarafından teyit edilmedi. 

Agos'un haberine göre Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan parlamentoda yaptığı konuşmada konuya değinerek, "Sizi bir kez daha temin ederim ki, Ermenistan Başbakanı'nın Antalya Forumu'na katılımı konusunun görüşülmediğini, ele alınmadığını belirtmek isterim. Ne yazık ki, bunun belirli bir nüanslı yanlış çevirinin sonucu olduğunu varsayabilirim" dedi.

Özel Temsilciler Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç'ın 24 Şubat'ta Viyana'da bir araya gelerek ikinci görüşmeyi yapacaklarını hatırlatan Mirzoyan şöyle devam etti:

"Ankara'dan gelen sinyal ve mesajların, beklentilerimiz gibi genelde olumlu"

"Bu kez iki özel temsilci arasında sınırların açılmasına ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik önemli görüşmelerin başlayacağını umuyoruz. Bu konuda Ankara'dan gelen sinyal ve mesajların, beklentilerimiz gibi genelde olumlu olduğunu tekrarlamak isterim."

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk kez bir araya gelmişti.

türkiyeermenistandışişleriantalyaforum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24