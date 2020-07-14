Ermenistan Dışişleri: Azerbaycan ile sınırdaki çatışmada 4 askerimiz öldü

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan , Azerbaycan ile sınırda 12 Temmuz’dan bu yana süren silahlı çatışmada toplamda 4 askerin öldüğünü, 5 askerin daha yaralandığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Nagdalyan, bugünkü basın toplantısında, "Ermenistan tarafından 4 asker öldü, ikisi polis 5 asker yaralandı" ifadesini kullandı.

Sözcü, siviller arasında ölen veya yaralanan olmadığını da sözlerine ekledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Temmuz Pazar günü Ermenistan ordusunun topçu saldırının ardından sınırı geçmeye teşebbüs ettiğini bildirmişti. Açıklamada, pazartesi günü de devam eden çatışmada 4 askerin öldüğü, 4 askerin de yaralandığı belirtilmişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı, gerilimin Azerbaycan ordusunun sınırı ihlal etme teşebbüsü sonucu meydana geldiğini savunmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, halen süren çatışmada toplamda 11 askerin hayatını kaybettiğini aktardı.