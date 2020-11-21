Ermenistan'dan Rusya'ya "askeri alanda daha fazla iş birliği" çağrısı

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'ya askeri alanda daha fazla işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Azerbaycan ordusunun yapılan anlaşma kapsamında 27 yıldır Ermenistan'ın kontrolünde bulunan Ağdam iline girmesinden bir gün sonra başkent Erivan'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelen Paşinyan, Moskova'ya çağrıda bulundu.

Paşinyan, "Rusya'yla sadece güvenlik sektöründe değil, askeri ve teknik alanda da iş birliğimizi güçlendirmeyi umuyoruz" dedi.

Ermenistan lideri, "Savaştan önce zor zamanlar geçiriyorduk. Ancak şimdi daha da zor durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.