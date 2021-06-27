Ermenistan'da seçimin resmi sonuçları açıklandı: Hükümeti, Paşinyan’ın partisi kuracak

Eski devlet başkanı Robert Koçaryan’ın partisiyse oyların sadece yüzde 21.9’unu aldı. Koçaryan, Paşinyan’ın seçimlerdeki en önemli rakibi olarak görülüyordu.

Seçimlere katılım oranı yüzde 49.39 olarak açıklandı. Bu oran, 1 milyon 281 bin 997 seçmene tekabül ediyor.

Ermenistan’da, seçimlerle belirlenen parlamento üyeleri beş yıl için seçiliyor. Seçim sonuçlarına göre yeni Ermenistan parlamentosunda minimum 101 milletvekili yer alacak. Daha önceki parlamentoda 132 milletvekili vardı. Ermenistan’da hükümet kurma ve başbakan adayını belirleme hakkı, parlamentoda çoğunluğu elinde tutan partiye ait.

Parlamento tarafından aday gösterilen başbakanı devlet başkanı atıyor. Başbakanın atanmasının ardından 15 gün içinde hükümetin kurulması gerekiyor.