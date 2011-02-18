-ERMENİSTAN DA KARIŞTI ERİVAN (A.A) - 18.02.2011 - Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümetin istifasını ve Mısır modelinde iktidara karşı seferberlik başlatılmasını isteyen binlerce kişinin sokaklara döküldüğü bildirildi. Başkentin merkezinde 5 binden fazla kişinin toplandığı belirtilirken, göstericilerin yüksek enflasyon ve hayat pahalılığını protesto ettiği belirtildi. Göstericilerden eski cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan, ''Kırgızistan'da, Tunus'ta ve Mısır'da başlayan hükümet değişiklikleri hareketi er ya da geç bize de gelecek çünkü Ermenistan'daki durum daha iyi değil ve yöneticilerden nefret etme duygusu da daha az değil'' ifadesini kullandı.