T24 LogoT24 Logo
Dünya

ERMENİSTAN DA KARIŞTI ERİVAN (A.A)

18 Şubat 2011 23:08

-ERMENİSTAN DA KARIŞTI ERİVAN (A.A) - 18.02.2011 - Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümetin istifasını ve Mısır modelinde iktidara karşı seferberlik başlatılmasını isteyen binlerce kişinin sokaklara döküldüğü bildirildi. Başkentin merkezinde 5 binden fazla kişinin toplandığı belirtilirken, göstericilerin yüksek enflasyon ve hayat pahalılığını protesto ettiği belirtildi. Göstericilerden eski cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan, ''Kırgızistan'da, Tunus'ta ve Mısır'da başlayan hükümet değişiklikleri hareketi er ya da geç bize de gelecek çünkü Ermenistan'daki durum daha iyi değil ve yöneticilerden nefret etme duygusu da daha az değil'' ifadesini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24