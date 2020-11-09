Azerbaycan, Ermenistan'da Rus helikopteri düşürdü: 2 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'da Rusya'ya ait helikopterin karadan havaya ateşlenen taşınabilir hava savunma sistemi ile vurularak düşürüldüğü duyuruldu. Helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus helikopterinin yanlışlıkla vurulduğunu duyururken, uçuşun akşam karanlık saatlerde alçak mesafede, hava savunma radarlarının algılama bölgesi dışında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopter Ermenistan'da düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Yerash yerleşim yerinin yakınlarında Rus yapımı bir Mi-24 helikopterinin düşürüldüğü aktarıldı. Savunma Bakanlığı, helikopterin MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sistemi ile düşürüldüğünü aktarırken, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, düşen helikopterin Azerbaycan sınırında vurulduğu ifade edilerek, "9 Kasım tarihinde 17.30 sıralarında Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan Cumhuriyeti) sınırının yakınındaki Ermeni yerleşimi Yerash'ın hava sahasında, 102. Rus askeri üssünün konvoyuna Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından geçerken refakat eden Rus Mi-24 helikopteri karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sisteminden ateşe tutuldu. Füzenin isabet etmesi sonucunda helikopter kontrolü kaybetti ve Ermenistan topraklarında dağlık araziye düştü" denildi.

"Hava savunma radarlarının algılama bölgesi dışında gerçekleşti"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, 9 Kasım 2018 tarihinde saat 18.30'da, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Nahçıvan bölgesinde, Rusya Federasyonu'na ait bir Mi-24 savaş helikopteri vuruldu" ifadesine yer verildi.

Bu bağlamda, Dağlık Karabağ bölgesinde aktif çatışmaların devam ettiği sırada, helikopterin Ermenistan-Azerbaycan sınırının çok yakınında uçtuğunun altını çizen Bakanlık, uçuşun akşam karanlık saatlerde alçak mesafede, hava savunma radarlarının algılama bölgesi dışında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Daha önce Rus savaş helikopterlerinin bu bölgede görülmediği kaydedilen açıklamada, "Bu faktörler bağlamında ve bölgedeki gergin durum ile Ermeni tarafının olası provokasyonlara karşı hazır olma durumu karşısında, nöbette olan askeri birimler tarafından hedefi imha etme kararı alındı" dendi.