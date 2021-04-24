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Dünya

Ermenistan'da binlerce kişi "Soykırımı Anma Günü" için yürüdü

24 Nisan 2021 09:47

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyabileceği iddiaları ABD basınında yaygın olarak yer alırken, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce kişi olayların 106. yıl dönümünde Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

Tsitsernakaberd Ermeni Soykırımı Anıtı önünde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yakıldı.

Yerel basına göre yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde meşaleler tutup anıta yürüdü.

Ermenistan'da bugün resmi olarak "Soykırımı Anma Günü" kabul ediliyor.

Uzmanlara göre Osmanlı İmparatorluğu'nda 1915 Olayları 1.5 milyon Ermeni'nin ölümüyle sonuçlandı. Türkiye olaylar sırasında yaşanan ölümleri kabul ederken "soykırım" nitelendirmesini reddediyor. Erivan ise uzun süredir yabancı ülkelere ölümleri "soykırım" olarak nitelendirmeleri için çağrı yapıyordu.

Bugüne kadar çoğu Avrupalı ve Güney Amerikalı olan 29 ülke 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı. Kararı alanlar arasında Rusya ve Suriye de bulunuyor.

 
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