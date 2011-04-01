Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın Obama'ya 'soykırım' ısrarı

T24- Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Serkisyan Başkan Barack Obama’ya, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıması çağrısında bulundu.









Amerika'nın Sesi'nde yayımlanan habere göre, Erivan’da İsviçre cumhurbaşkanıyla birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Serkisyan, Başkan Obama’nın Ermenilerin ‘Soykırım Günü’ olarak adlandırdığı 24 Nisan’da yapacağı konuşmada bu sözcüğü kullanmasını istedi.

Serkisyan bunu her yıl Amerikan başkanlarından istediklerini de hatırlattı. Şu ana kadar hiçbir Amerikan başkanı, 24 Nisan’da yaptıkları konuşmalarda ‘soykırım’ sözcüğünü ağızlarına almadı. Başkan Obama ilk göreve geldiği yılki konuşmasında ‘büyük felaket’ anlamına gelen Ermenice bir ifade kullanmış, geçen yılki konuşmasında da Türkiye ve Ermenistan arasında yaşanan yakınlaşma sürecini teşvik edici ifadeler kullanmıştı.

Ermenistan’ı ziyaret eden İsviçre Cumhurbaşkanı Micheline Calmy-Rey ise, Erivan ve Ankara’dan normalleşme süreci ve ikili ilişkileri geliştirici diyalogu yenilemelerini istedi.