Ermenistan bir kez daha Gence'yi vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ermenistan ordusunun bir kez daha Azerbaycan'ın Gence kentini vurduğu belirtildi. Gence'de bir sivilin öldüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği, Goranboy, Tatar, Ağdam, Berde ve Ağcabadi bölgelerinde köylerin saldırıya uğradığı ve ölü ve yaralılar olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "Azerbaycan ordusunun da yeterli önlem aldığı" söylendi

Öte yandan, "dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği" belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 top, 1 ‘Acacia’ kundağı motorlu topçu cihazı ve yaklaşık 30 aracı imha ettiği duyuruldu. "Ermenistan güçlerinden 1’inci ve 7’nci alaylarından bir grup askerin mevzileri terk ederek kaçtığı" ifade edildi.

Dün, Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan eden fakat hiçbir ülkenin tanımadığı Dağlık Karabağ'ın Devlet Başkanlığı Sözcüsü Vahram Poghosyan, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "Birkaç gün daha böyle devam ederse, korkarım ki arkeologlar bile Gence'den kalıntı bulamayacak. Geç olmadan uyanın" demişti.

Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'ye geçen günlerde de saldırılmış ve bir sivilin hayatını kaybetmişti.