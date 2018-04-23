Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan'daki protestoların 11'inci gününde Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın istifa ettiği bildirildi.

Sarkisyan, Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Sizlere devletin başı olarak son kez hitap ediyorum. (Protestoların lideri) Nikol Paşinyan haklıydı. Ben hata yaptım. Bu zor durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bu yolların hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim tarzım değil. Görevi bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Protestoların kendisine karşı olduğunu kabul eden Sarkisyan, göstericilere hitap ederek, "Talebinizi yerine getiriyorum. Ülkemize barış, ahenk ve mantık diliyorum" diye ekledi.

Ermeni muhaliflerin protestosu başkent Erivan'da 11. günde devam ediyor.

Paşinyan serbest

Erivan'da dünkü gösteride gözaltına alınan muhalif lider Nikol Paşinyan bugün serbest bırakıldı. Paşinyan'ın avukatı Rustem Badasyan Facebook üzerinden dün yaptığı açıklamada, müvekkilinin nerede olduğuna dair bir bilgileri olmadığını söylemişti. Ermenistan yasalarına göre dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin tutuklanabilmesi için meclis onayı gerekiyor.

Paşinyan, diğer muhalif liderler Ararat Mirzoyan ve Sasun Mikaelyan'la birlikte göz altına alınmıştı.

Askerler de sokağa çıktı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan bir dizi asker göstericilerin safına katılarak Sarkisyan'ın başbakanlığını eleştirdi.

Protesto gösterilerine katılan bir asker, askerlik görevlerine devam ettiklerini ve üzerlerinde silah bulunmadığını açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, askerlerin gösterilere katılmasını kınarken görev yerlerini terk eden askerlerle ilgili yasal işlem yapılacağı duyurdu.

AB, Rusya ve Almanya'dan açıklama

Ermenistan'daki protestolarla ilgili açıklama yapan AB sorunun barışcıl yollardan çözümlenmesini talep etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin gelişmeleri kaygı ile izlediğini söyledi. Sözcü, açıklamasında vatandaşların düşüncelerini özgürce ifade etme hakkını kullandığının altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gösterilerle ilgili soruları yanıtladı.Yaşanan gelişmeleri Ermanistan'ın iç işleri olarak niteleyen Peskov, Rusya'nın müdahalesine ilişkin iddiaların yersiz olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Ermenistan'da protesto gösterileri iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra görev süresi dolan Serj Sarkisyan'ın parlamentodaki oylamada başbakan seçilmesine tepki üzerine başladı. Muhalefet Sarkisyan'ı yolsuzluk yapmakla suçluyor. Ermenistan'da 2015 yılında yapılan anayasa değişiklikleriyle cumhurbaşkanının birçok yetkisi başbakana devredilmişti.

Hükümet karşıtı gösterilerin dün 10. gününde başkent Erivan'da protestocularla güvenlik güçleri çatışmıştı. 200 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Sivil Sözleşme partisi lideri Nikol Paşinyan ve iki muhalif milletvekili de bulunuyordu. Başsavcılığın açıklamasında, gösterilere liderlik eden Paşinyan ve diğer iki milletvekilinin "toplumsal açıdan tehlikeli eylemlerde bulunurken gözaltına alındıkları" ifadesine yer verilmişti.