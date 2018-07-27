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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

"Bölgenin daha güvenli, barışçıl ve müreffeh olması için yapıcı olmaya hazırız"

27 Temmuz 2018 21:21

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye’yle ön koşullar olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirtti. Paşinyan, "Ermenistan ile sınırları kapatan Türkiye. Bizim taraftan sınır her zaman açık. Türkiye, sınırları açma kararını almalı. Ermenistan, Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkileri kurmaya hazır" şeklinde açıklama yaptı.

Sputnik'in haberine göre Ermenistan'ın, tüm bölgesel sorunların barışçıl araçlar ve müzakereler yoluyla çözümüne bağlı olduğunu söyleyen Paşinyan, "Bölgenin daha güvenli, barışçıl ve müreffeh olması için yapıcı olmaya hazırız" dedi.

Paşinyan nasıl seçilmişti?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkeyi on sene devlet başkanı olarak yöneten Serj Sarkisyan'ın üçüncü bir dönem için yeniden devlet başkanı olamayacağı için başbakanlık görevine getirilmesi nedeniyle nisandabaşlayan iktidar karşıtı protestolarda lider olarak öne çıkmıştı.

Protestolar sonrası Paşinyan, parlamentoda düzenlenen ikinci oylamada başbakan olarak seçilmişti. Uzlaşma sağlanması sayesinde Paşinyan'ın başbakan seçilebilmesi için iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den 11 milletvekili de 'evet' oyu vermişti.

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