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Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Muhalif gösterilerin lideri Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan ikinci oylamada başbakan seçilmişti

09 Mayıs 2018 19:29

Ermenistan parlamentosunda dün yapılan oylama sonucunda başbakanlık görevine getirilen muhalif gösterilerin lideri Nikol Paşinyan, Türkiye ile hiçbir ön koşul sunmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Başbakan seçildikten sonra ilk ziyaretini Azerbaycan ile gerilim sebebi olan Dağlık Karabağ'a yapan Paşinyan, burada düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Paşinyan, "Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız ancak Ankara, Dağlık Karabağ'la ilgili ön koşul sunmamalı. Bu tutum mantıklı değil. Zira bu, üçüncü bir ülkeyle (Azerbaycan) ilişkilere dayanıyor" dedi.

Bununla birlikte Paşinyan, 'Ermeni soykırımının' uluslararası toplum tarafından tanınması için çalışacaklarını belirterek bunun yeni soykırımların önlenmesi için gerekli olduğunu savundu.

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