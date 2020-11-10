Dağlık Karabağ'da çatışmaların sonlandırılması için anlaşma imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Karabağ bölgesine barış güçlerinin konuşlandırılacağını söyledi.

“Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar" diyen Putin, ulaşım merkezlerinin açılacağını kaydetti.

Rus lider, yeni ateşkes anlaşmasının, "Dağlık Karabağ krizine her iki tarafın da çıkarına, uzun vadeli çözüm için koşullar yaratacağını umduğunu" dile getirdi.

Aliyev: Kurulacak barış gücü merkezinde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladı. Aliyev, Ermenistan'ın anlaşmayı iyi niyetle değil mecburen imzaladığını, imzalamazlarsa Azerbaycan'ın operasyonlarını sürdüreceğini bildiklerini ifade ederek "Burada yeni denetim mekanizması uygulanacak. Anlaşmanın 5. maddesinde, tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla barış gücü merkezi oluşturulacağı yazılıyor. Bu merkezde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek. Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı. Çatışmaların bitmesinde bu iki lider olumlu rol aldı. Bu aynı zamanda bölgedeki iş birliği formatını da büyük ölçüde belirliyor. Çünkü Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler üst düzeydedir. Her iki ülke bizim dost ve komşu ülkelerimizdir” dedi.

Aliyev Dağlık Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı yerler ile Ermenistan arasında koridor açılması karşılığında Nahçivan ile Azerbaycan arasında da koridor açılacağını söyledi. Aliyev, anlaşmanın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Paşinyan, anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı." dedi.

"Ermenistan, Dağlık Karabağ etrafında işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından tamamen çekilecek"

Anlaşma metni henüz yayınlanmadı fakat BBC'nin edindiği bilgilere göre Ermenistan, Dağlık Karabağ etrafında işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından tamamen çekilecek. Dağlık Karabağ içinde ise iki tarafın kontrol ettiği kentler kendi kontrollerinde kalacak. Bölgeye bir Rus barış gücü konuşlanacak. Esirler karşılıklı olarak takas edilecek.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Millî Savunma Bakanlığı, anlaşmanın imzalanmasının ardından Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Azerbaycan Türkü Gardaşlarımız şu Atasözünü iyi bilir: “Kötü günün ömrü az olur!” 30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor. Kahraman Gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı. Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun!"