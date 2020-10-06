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Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Karabağ konusunda tavizlere hazırız ancak Azerbaycan’ın da tavizlerde bulunması gerekiyor

06 Ekim 2020 22:32

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını, ancak Azerbaycan’ın da tavizlerde bulunması gerektiğini söyledi.

Paşinyan, Sputnik’in Telegram kanalına yaptığı açıklamada, "İhtilafların çözümü karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Ermenistan, Azerbaycan’ın da hazır olduğu tavizlere hazır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesinde silahlı eylemlere son verilmesi gerektiğini ifade etmişti. 

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