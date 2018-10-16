Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, erken seçimlere gidilmesi için istifa etti. Başbakan, parlamentodaki dağılımın ülkenin siyasi gerçeğiyle örtüşmediğini belirterek seçimlerin aralık ayının ilk yarısında yapılmasını talep ediyor.

Paşinyan, iki hafta önce, parlamentonun erken seçimleri engellemesi üzerine görevi bırakacağını duyurmuştu.

Paşinyan'ın Sivil Kontrat Partisi'nin başını çektiği ittifak, geçtiğimiz ay başkent Erivan'da yapılan yerel seçimleri yüzde 81 gibi ezici bir oranla kazanmıştı.

Nikol Paşinyan, Ermenistan'da haftalar süren hükümet karşıtı protestoların ardından mayıs ayında başbakan olarak göreve başlamıştı.