Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Çavuşoğlu'yla tanıştım, beni kutladı

Ermenistan'da, lideri olduğu protestolar sonucunda mayısta parlamento tarafından başbakan seçilen Nikol Paşinyan, NATO zirvesi için gittiği Brüksel'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile tanıştığını anlattı. Paşinyan, Çavuşoğlu'nun kendisini Başbakan seçilmesiyle ilgili kutladığını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel'de ilk tanışma anını şöyle anlattı:

"Biz salonda otururken Türkiye Dışişleri Bakanı ilk önce hızlıca önümüzden geçti, sonra geri dönüp ilk olarak Avrupa Konseyi çalışmalarından tanıdığı Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın yanına gitti. Daha sonraysa benimle tanıştı."

Anlattığına göre Çavuşoğlu, Ermenistan'daki olayları takip ettiğini söyleyip Paşinyan'ı başbakan seçilmesinden dolayı kutladı. Paşinyan, "Bunun dışında bir temasımız olmadı" diye ekledi.

Paşinyan'ın mayıs ayında başbakan olarak seçilmesi, ülkede haftalar süren siyasal gerilime sebep oldu.

Ermenistan'ı neredeyse 10 yıldır devlet başkanı olarak yöneten ve anayasa gereği üçüncü bir dönem için yeniden bu görevi yürütemeyecek olan Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak atanması ülkede kitlesel protestolara neden olmuştu.

Sarkisyan, protestolar nedeniyle göreve gelmesinden 6 gün sonra istifa etmişti.