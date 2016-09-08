Ermenistan Başbakanı istifa etti!

Ermenistan Başbakanı Hovik Abrahamyan, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada istifasını sunarak Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’a yeni bir hükümet oluşturma imkanını sağladığını belirtti ve "Samimi ve gerçekçi yaklaşımlar sonuç verdi ancak toplumdaki kutuplaşma devam ediyor. Toplum ve hükümet, birlikte çalışmalı. Bunun için ise yeni bir başlangıç gerekiyor. Yeni hükümete şans verilmeli" dedi.

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nin başkan yardımcısı olan Abrahamyan, 13 Nisan 2014'ten bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, temmuz ayındaki karakol saldırısı ve iki hafta süren rehine krizinin ardından ulusal mutabakat hükümeti kurulması vaadinde bulunmuştu. Sarkisyan, yeni hükümetin birkaç ay içinde kurulabileceğine işaret etmişti. ‘Sansa Tsrer’ adlı silahlı grup, 17 Temmuz'da Erivan'daki Erebuni polis karakoluna saldırı düzenlemiş ve 7 kişiyi rehin almıştı. Silahlı grup, 22 Haziran’da tutuklanan muhalif ‘Nor Hayastan’ (Yeni Ermenistan) hareketi lideri Jirayr Sefilyan’ın başta olmak üzere siyasi mahkumların serbest bırakılmasını istiyordu.

Karakol işgali, polisin düzenlediği operasyonla sona erdirilmiş ve silahlı grubun 20 üyesi gözaltına alınmıştı.