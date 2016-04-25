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Dünya

Ermenistan: Azerbaycan’la her an savaş çıkabilir

"Bir tarafta biz görüşmeler yaparken, diğer tarafta askeri yetkililer savaş halinde"

25 Nisan 2016 23:11

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan ile cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin her an savaş çıkabileceğini söyledi ve çatışmaların daha da büyüyebileceğini ifade etti.

Bloomberg’in haberineg göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir medya kuruluşuna röportaj veren Sarkisyan, "her an" savaş çıkabileceğini ve hatta çatışmaların "daha büyük ölçekte" olabileceğini söyledi.

Sarkisyan, "Güvenlik teminatı olmadan Ermenistan için tartışmalı topraklarla ilgili Azerbaycan'la görüşmelere girmenin hiçbir anlamı" olmadığını ifade etti.

Sarkisyan, "Çünkü durum şimdi tamamen değişti. Bir tarafta biz görüşmeler yaparken, diğer tarafta askeri yetkililer savaş halinde" dedi.

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