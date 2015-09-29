Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmada 10 asker hayatını kaybetti

Üç gün önce çıkan çatışmada 5 askerin hayatını kaybettiği Azerbeycan-Ermenistan sınırında dün gece yaşanan çatışmada 10 asker hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askerlerden 3'ünün Azerbeycan, 7'sinin ise Ermenistan vatandaşı olduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde cephe hattının farklı noktalarında çıkan çatışmalarda Azeri ordusundan Rauf Veliyev, Neman Ahmetzade ve Zöhrab Mustafazade isimli askerlerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Azeri ordusundan da Ermeni güçlerin mevzi, siper ve askeri araçlarına ateş açılarak yedi Ermenistan askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Cephe hattında üç gün önce çıkan çatışmada da Ermenistan ordusundan dört, Azerbaycan ordusundan bir asker yaşamını yitirmişti.